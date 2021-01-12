Восемь машин столкнулись на трассе «Кавказ»

В Ставропольском крае на трассе «Кавказ» столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 21.51 дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация о попутном столкновении 8 автомобилей на 283 километре трассы Р-217 “Кавказ”», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате столкновения есть пострадавшие. Они доставлены в городскую больницу Невинномысска. Уточняется, что из-за ДТП движение на данном участке дороги не ограничено. Организовано реверсивное движение по одной полосе.

На месте столкновения работают 19 человек и 7 единиц техники. В Ставрополье сегодня шел дождь со снегом, на дорогах гололедица и туман. Ночью также ожидаются осадки.