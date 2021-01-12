В стране и мире Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Иван Линдеманн Юрий Цветков пришел в ведомство в 2018 году. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта России Юрия Цветкова. Об этом сказано в распоряжении правительства. «Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», - сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее СМИ отмечали, что чиновник написал заявление об уходе еще в конце 2020 года. В Минтранс Цветков пришел на совмещенную должность замминистра и главы Росморречфлота 9 августа 2018 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика