Мишустин освободил от должности замминистра транспорта
Юрий Цветков пришел в ведомство в 2018 году.
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Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта России Юрия Цветкова. Об этом сказано в распоряжении правительства.
«Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», - сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее СМИ отмечали, что чиновник написал заявление об уходе еще в конце 2020 года. В Минтранс Цветков пришел на совмещенную должность замминистра и главы Росморречфлота 9 августа 2018 года.