Всех прибывающих в США обяжут предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Пассажиры, направляющиеся в США, перед посадкой в самолет должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, это требование будет относиться ко всем пассажирам международных авиалиний, включая и граждан США. Соответствующий указ должен вступить в силу с 26 января.

На данный момент аналогичное требование действует для жителей Великобритании. Однако после консультаций представителей различных американских ведомств и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США было принято решение требовать отрицательный тест у всех прибывающих в страну.

Ранее в США опровергли появившуюся в СМИ информацию о выявлении в стране нового штамма коронавируса. Как заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, ученые и аналитики не увидели новых разновидностей коронавирусной инфекции.