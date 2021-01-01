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Почти 600 миллионеров появилось в России после розыгрыша лотереи в Новый год

Иван Линдеманн
22:03 01.01.2021
Еще 593 участника выиграли по 707 миллионов рублей. Джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.
Почти 600 миллионеров появилось в России после розыгрыша лотереи в Новый год
© Фото: pixabаy

В первый день 2021 года в России появился 581 новый миллионер. Причиной этому стал розыгрыш новогоднего тиража государственной лотереи. Об этом сообщается на сайте «Столото».

Всего было разыграно более двух миллиардов рублей, в числе которых тысяча призов по одному миллиону.

«В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», - приводит слова представителей «Столото» РИА Новости.

Еще 593 участника выиграли по 707 миллионов рублей. Джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.

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