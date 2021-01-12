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«Решений не нашли»: Козак об итогах переговоров советников лидеров «нормандской четверки»

Ян Брацкий
22:06 12.01.2021
Политические советники лидеров стран-участников четверки и представители МИД договорились провести следующую встречу через две недели.
«Решений не нашли»: Козак об итогах переговоров советников лидеров «нормандской четверки»
© Фото: Promote Ukraine, twitter
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Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине не принесли ощутимых результатов. Таким мнением поделился заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Похвастаться нечем, обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования. Встреча была полезной, но окончательных решений пока не нашли», - рассказал он.

Кроме того, Козак сообщил, что советники лидеров четверки и представители внешнеполитических ведомств договорились о новой встрече через две недели. Не исключено, что она пройдет в формате видеоконференции, пишет ТАСС.

«Режим прекращения огня на Донбассе "худо-бедно" соблюдается, а силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством», - добавил замглавы президентской администрации, комментируя ситуацию на юго-востоке Украины.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки» на уровне глав государств. По его мнению, такая встреча будет уместна только после выполнения всех парижских соглашений.

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