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Собянин назвал здравоохранение приоритетом для Москвы в 2021 году

Тамара Астапенкова
22:29 01.01.2021
По словам градоначальника, около миллиона квадратных метров объектов здравоохранения находятся на этапе строительства.
Собянин назвал здравоохранение приоритетом для Москвы в 2021 году
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В 2021 году здравоохранение в Москве будет в приоритете. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже не первый год ставим в приоритет здравоохранение, и на следующий год поставили расходы на него в бюджете номером один», - рассказал Собянин в эфире «Россия 1».

По словам градоначальника, около миллиона квадратных метров объектов здравоохранения находятся на этапе строительства. Еще сотни тысяч квадратных метров - это десятки зданий, в том числе и поликлиники - находятся на реконструкции, отметил Собянин.

По мнению Собянина, столичное здравоохранение должно становиться более ориентированным на пациента.

«А мы создавали бы медикам, медсестрам, врачам хорошие, качественные условия, вооружая их всеми необходимыми современными технологиями», - добавил мэр.

Он отметил, что в Москве организована масштабная программа переоборудования, внедряются новые современные технологии, идет цифровизация здравоохранения.

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