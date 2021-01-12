Количество отравившихся в Буйнакске детей превысило 50

Число отравившихся детей в дагестанском Буйнакске превысило 50. Об этом сообщили власти города. Дети продолжают поступать в инфекционные отделения больниц с похожими симптомами, среди которых головокружение, рвота, расстройство кишечника и высокая температура.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», - говорится в сообщении городских властей, которое опубликовано в Instagram.

Ранее в администрации Буйнакска сообщили о поступлении в клиники 34 детей с симптомами отравления. Все дети находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая помощь. В Буйнакск направлена бригада эпидемиологов из республиканского Минздрава. Эксперты устанавливают источник отравления.