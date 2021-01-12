Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Количество отравившихся в Буйнакске детей превысило 50

Ян Брацкий
22:47 12.01.2021
Поступившим в больницы детям оказывается вся необходимая помощь, эксперты устанавливают источник отравления.
Количество отравившихся в Буйнакске детей превысило 50
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
Читайте нас на:

Число отравившихся детей в дагестанском Буйнакске превысило 50. Об этом сообщили власти города. Дети продолжают поступать в инфекционные отделения больниц с похожими симптомами, среди которых головокружение, рвота, расстройство кишечника и высокая температура.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», - говорится в сообщении городских властей, которое опубликовано в Instagram.

Ранее в администрации Буйнакска сообщили о поступлении в клиники 34 детей с симптомами отравления. Все дети находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая помощь. В Буйнакск направлена бригада эпидемиологов из республиканского Минздрава. Эксперты устанавливают источник отравления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:47 В стране и мире
После штурма Капитолия в США возбудили более 160 дел
22:47 В стране и мире
Количество отравившихся в Буйнакске детей превысило 50
20:37 В стране и мире
В Минпромторге отметили снижение цен на сахар и масло
22:33 В стране и мире
В Роспотребнадзоре исключили влияние новых штаммов COVID-19 на вакцинацию
22:06 В стране и мире
«Решений не нашли»: Козак об итогах переговоров советников лидеров «нормандской четверки»
Популярное
Популярное
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.