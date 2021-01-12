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Композитор Раймонд Паулс отмечает 85 лет

Роман Захаров
22:34 12.01.2021
Юбиляра поздравляют артисты из разных стран, в том числе и те, кто когда-то исполнял его хиты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Невозмутимый, импозантный мужчина за роялем, внимание которого хотели привлечь все дамы СССР, маэстро Раймонд Паулс отмечает свой 85-й день рождения. На родине композитора, в Латвии, в радио-эфире звучат исключительно его мелодии. Музыкальный марафон в честь знаменитого деятеля культуры продлится 85 часов.

Юбиляра поздравляют артисты из разных стран, в том числе и те, кто когда-то исполнял его хиты: Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и многие другие музыканты обратились к композитору в социальных сетях.

Творчество многих звезд немыслимо без мелодий Паулса. Сам он признавался, что пробовал в жизни многое, но не разочаровался только в музыке. Второго Паганини, как мечтал отец, из маленького Раймонда не вышло, но вряд ли он об этом когда-то пожалел: более пятисот песен насчитывается в его творческой биографии, а еще множество инструментальных произведений, музыки к балетам и театральным постановкам, мюзиклам, кинофильмам.

Паулс был министром культуры Латвии и даже баллотировался в президенты республики. Но главное для него по-прежнему - это любовь и признание публики.

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