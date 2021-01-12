В Роспотребнадзоре исключили влияние новых штаммов COVID-19 на вакцинацию

Мутации коронавируса не окажут никакого влияния на диагностику заболевания и ход вакцинации от него. С таким заявлением выступили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины», - объяснили «Известиям» в пресс-служба ведомства.

Ранее российские ученые сообщили об обнаружении 18 новых мутаций COVID-19 у одной из пациенток. По их мнению, такое возможно у страдающих от иммунодефицита пациентов. Именно способность иммунитета вырабатывать антитела влияет на «приживаемость» в организме новых вариантов вируса, добавили эксперты.