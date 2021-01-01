Сенат США одобрил оборонный бюджет вопреки вето Трампа

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето, которое на закон наложил Дональд Трамп. За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты.

Проект оборонного бюджета в числе прочего предполагает расширение санкций против «Северного потока-2». Под ограничения, как сообщалось ранее, попадут компании, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также санкции коснутся фирм, предоставляющих услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки «Северного потока-2».

Кроме того, в оборонном бюджете есть статьи о дальнейших поставках вооружений Украине, запрете на сотрудничество американских и российских военных. Также в документ включены санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Трамп отказался подписать оборонный бюджет. Президенту США не понравились статьи о переименовании военных баз, которые названы в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.