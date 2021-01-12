Московские полицейские застрелили напавшего на них мужчину с ножом

В Москве мужчина напал на полицейских, прибывших после вызова медиков в одну из столичных квартир. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Для предотвращения противоправных действий стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

В настоящий момент следствию известно, что врачи прибыли в квартиру, где находился мужчина, который, будучи в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно.

«Мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте», - сообщила Иванова.

По факту случившегося было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Убитому злоумышленнику будет посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза.