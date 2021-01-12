Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Московские полицейские застрелили напавшего на них мужчину с ножом

Роман Захаров
21:58 12.01.2021
Злоумышленнику будет посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В Москве мужчина напал на полицейских, прибывших после вызова медиков в одну из столичных квартир. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Для предотвращения противоправных действий стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

В настоящий момент следствию известно, что врачи прибыли в квартиру, где находился мужчина, который, будучи в неадекватном состоянии, вел себя агрессивно.

«Мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте», - сообщила Иванова.

По факту случившегося было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Убитому злоумышленнику будет посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.