Гибкий тариф: как отстоять свою правоту в споре с коммунальщиками

Жители разных российских регионов стали публиковать в социальных сетях фотографии платежек за коммунальные услуги, где в графе «отопление» фигурируют числа с тремя нулями. Жителям Алтайского края, например, предложено заплатить за обогрев более 13 тысяч рублей.

Вот и Светлана Мамчиц из Татарстана получила письмо счастья. Говорит, все соседи на взводе. В квитанции платеж в два раза выше, а на счетчике не больше, чем в прошлом месяце.

«И сейчас по счетчику у меня ничего не продвинулось, а такая сумма за отопление», - недоумевает женщина.

Праздники закончились, коммунальщики в Альметьевске зашились. Больше полутысячи звонков от возмущенных жителей на горячую линию за сутки. Во всем обещают разобраться, а вот в Ульяновске пенсионеры и куда обратиться не знают. Из дома выходят редко. Батарея всегда на максимуме. Пенсии едва хватает, чтобы за все платить, а тут еще разница в квитанции.

«В ноябре вот полторы тысячи. Теперь две с небольшим, а батареи, вроде, как грели, так и греют», - подсчитывает Мария Балдуева.

Коммунальщики просят не торопиться с выводами. Зима выдается холодная, а расчет цен на отопление регулируется тарифами и зависит от индивидуальных факторов.

«Если у вас нет прибора погодного регулирования, то температуру определяет поставщик услуги согласно погодным графикам», - объяснил заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ контроль» Андрей Костянов.

Если все так, то сомневаться в законности не придется, говорят юристы, но советуют проверить общедомовые счетчики отопления тем, у кого они есть. Совпадает ли цифра на них с расчетом тарифа.

«Вот законен ли ее объем? Это должна разъяснить управляющая организация. Она должна показать объемы потребленных ресурсов в прошлый год, в этот год. Если разъяснения не дадут, вам помогут жилищная инспекция и прокуратура», - уверена юрист в сфере ЖКХ Ольга Перминова.

Те, кто эти счетчики каждый день видят, подтверждают, в декабре в дома давали тепла больше.

«Стоят на доме датчики... Если температура выше, то в дом поступает тепла меньше», - рассказал председатель ТСЖ Платон Толстиков.

Но морозы усиливаются, а значит жалоб в следующем месяце коммунальщики могут получить не меньше. Не дожидаясь разбирательств люди уже подают заявления на перерасчет.