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Эрдоган завел канал в Telegram

Роман Захаров
21:20 12.01.2021
Канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.
Эрдоган завел канал в Telegram
© Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел собственный канал в мессенджере Telegram.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram! Спасибо, что подписались на наш канал», - написал турецкий лидер в своем Telegram-канале

В настоящий момент канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.

В последние дни многие турецкие пользователи социальных сетей и мессенджеров стали отказываться от WhatsApp. Это связано с обновлением пользовательского соглашения, которое обязывает всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит информацию о телефонном номере, транзакциях и IP-адресах пользователей.

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