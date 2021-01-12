В стране и мире Эрдоган завел канал в Telegram Роман Захаров Канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram. © Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел собственный канал в мессенджере Telegram. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram! Спасибо, что подписались на наш канал», - написал турецкий лидер в своем Telegram-канале В настоящий момент канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram. В последние дни многие турецкие пользователи социальных сетей и мессенджеров стали отказываться от WhatsApp. Это связано с обновлением пользовательского соглашения, которое обязывает всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит информацию о телефонном номере, транзакциях и IP-адресах пользователей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика