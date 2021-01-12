Эрдоган завел канал в Telegram
Канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.
© Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел собственный канал в мессенджере Telegram.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram! Спасибо, что подписались на наш канал», - написал турецкий лидер в своем Telegram-канале
В настоящий момент канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.
В последние дни многие турецкие пользователи социальных сетей и мессенджеров стали отказываться от WhatsApp. Это связано с обновлением пользовательского соглашения, которое обязывает всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит информацию о телефонном номере, транзакциях и IP-адресах пользователей.