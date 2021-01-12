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Количество госпитализированных в Буйнакске детей выросло до 34

Ян Брацкий
20:58 12.01.2021
Для помощи городским врачам направлена бригада республиканского Минздрава, инфекционисты и эпидемиологи.
Количество госпитализированных в Буйнакске детей выросло до 34
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Количество детей, госпитализированных с симптомами отравления в Буйнакске, выросло до 34. Пациенты продолжают поступать, у всех схожие симптомы: тошнота, рвота, расстройство кишечника и высокая температура. Об этом рассказал глава города Исламудин Нургудаев.

«Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли из больницы, остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины плохого самочувствия детей, работают сотрудники Роспотребнадзора», - уточнил он в беседе с ТАСС.

В региональном Минздраве добавили, что всем поступившим в больницы детям оказывается полный комплекс необходимой помощи. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Для помощи местным медикам в Буйнакск направлена бригада республиканского Минздрава, инфекционисты и эпидемиологи. Устанавливается источник отравления.

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