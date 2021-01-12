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Надбавки учителям и готовность школ к онлайн-работе: какие темы обсудил Путин с главой Минпросвещения

Роман Захаров
20:49 12.01.2021
Сергей Кравцов доложил главе государства, что более 800 тысяч классных руководителей с 1 сентября 2020 года получают адресные доплаты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым коснулся вопроса, который прозвучал в ходе прямой линии и пресс-конференции главы государства. Тогда учителя пожаловались, что не получают положенные надбавки за классное руководство.

Кравцов доложил, что более 800 тысяч классных руководителей с 1 сентября эти адресные доплаты получают, а жалобы, по его словам, возможно, поступают от преподавателей техникумов и колледжей. Проблема, по словам министра, сейчас решается.

Говорили также о готовности школьной системы к работе онлайн. Уже в этом году все школы должны быть оборудованы скоростным интернетом. Кравцов рассказал о создании цифровой образовательной среды, которая дополняет традиционное обучение. По его словам, и система видеоконференцсвязи и соцсеть для общения учеников, родителей и преподавателей являются отечественными разработками.

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