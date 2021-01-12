В Минпромторге отметили снижение цен на сахар и масло

Минпромторг России зафиксировал тенденцию на снижение стоимости масла и сахара на внутреннем рынке. Причиной специалисты называют заключение соглашения между крупными торговыми сетями и производителями.

«В настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка семи тысяч участников... После подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла», - приводит ТАСС сообщение министерства.

Минпромторг постоянно мониторит цены на продовольственные товары, которые относятся к категории социально значимых. Проводятся еженедельные совещания с представителями смежных ведомств. Информация о необоснованно завышающих цену на масло и сахар производителях направляется на рассмотрение Минсельхоза России, который принимает к нарушителям соответствующие меры.

Соглашение о заморозке цен на масло и сахар было подписано 16 декабря 2020 года. В качестве подписантов выступили Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия. Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях для конечного потребителя, а также о 36 и 45 рублях за 1 килограмм сахара соответственно.