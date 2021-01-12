Мнимая свобода американской демократии: какие проблемы политического устройства США обнажила блокировка Трампа в соцсетях

Президент США Дональд Трамп лишился привилегии свободно самовыражаться в Интернете. Его аккаунты в соцсетях были заблокированы, а из магазинов приложений удалены мессенджеры, где активно общались сторонники действующего американского лидера.

Реакция не заставила себя ждать, причем не только за океаном. Люди по всему миру стали чаще обращаться к альтернативным платформам. Так, лишь за трое суток число пользователей Telegram увеличилось на 25 миллионов.

На призыв сторонников Трампа организовать акцию протеста под окнами штаб-квартиры Twitter откликнулись в основном противники действующего президента США. Дело в том, что в Сан-Франциско демократов намного больше, чем республиканцев, и в итоге общественное мнение оказалось не на стороне протестующих.

Сейчас тысячи публичных заявлений за авторством президента Соединенных Штатов недоступны, но их влияние на страну и даже весь мир не признать нельзя. Одним нажатием кнопки Дональд Трамп создавал союзы и разрывал торговые соглашения, вводил и выводил войска, поднимал сторонников на многотысячные акции протеста.

Социальные сети и современные технологии принесли Трампу победу на выборах в 2016 году. И дело не только в харизме американского президента. По данным расследования Федеральной комиссии США по торговле, через дыры в системе компьютерной безопасности Facebook персональные данные 50 миллионов американцев утекли в компанию Cambridge Analytica, где эту информацию использовали для воздействия на аудиторию. И вот, Facebook тоже блокирует аккаунт Трампа, объявляя его действия риском для демократии.

«Почему мы это сделали? У нас есть четко установленные принципы, согласно которым нельзя призывать к насилию. Мы немедленно удалили те сообщения, которые, как нам казалось, могли призывать к насилию или призывали к насилию. Но в этот момент риск для нашей демократии был слишком велик, и мы почувствовали, что должны пойти на беспрецедентный шаг - бессрочный запрет. И я рада, что мы это сделали. Это показывает, что даже президент не выше политики, которую мы проводим», - объяснила операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

Официальная причина по которой Трампа лишили свободы слова - это высказывания, которые, как считают в администрации социальной сети, привели к штурму Капитолия 6 января, и могут толкнуть его сторонников на новые акции протеста.

Тем временем со страницы Биняьмина Нетаньяху все в том же Twitter исчезла его совместная фотография с Дональдом Трампом. Но у американского президента нашлись сторонники среди мировых лидеров: германский канцлер Ангела Меркель задалась вопросом о том, почему вдруг социальные сети, то есть частные компании, решают, кому и что публиковать.

«Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона. Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы», - объяснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Прецедент с Трампом является довольно опасным. Ведь если американские социальные сети смогли лишить свободы высказываний своего президента, то остается только догадываться, что они могут сделать в другой стране. К слову, одним только Facebook пользуется 2,5 миллиарда человек.

«И так было известно, что эти самые IT-платформы не нейтральны, что они работают на властную группировку в США, они занимаются частной цензурой давно, и все их пользовательские соглашения - это предполагают. Они пишут: "Мы можем собирать ваши данные, мы можем вас удалить". То, что Трампа забанили - не мощь систем показывает, а слабость», - уверен эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

Трамп уже сделал свой ход. Он объявил о начале разработки собственной социальной сети, где его уже точно никто не заблокирует. Для нынешнего американского президента такая публичная трибуна крайне важна.

А пока на второе место по популярности среди приложений в США вышел Telegram: 545 тысяч скачиваний за неделю. Именно на эту площадку ушли все, кто поддерживает Трампа.

А у Facebook и Twitter проблемы. Ведь блокировка президента - это довольно дорогое удовольствие и соцсети уже потеряли около 40 миллиардов долларов рыночной капитализации. И акции на биржах продолжают падать.