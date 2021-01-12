В Сербии рассказали о доверии населения к вакцине «Спутник V»

Граждане Сербии доверяют российской вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и проявляют к ней высокий интерес. С таким заявлением выступила начальник центра нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйчич.

Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград 30 декабря, а в ближайшее время будет доставлено еще 500 доз, необходимых для начала массовой вакцинации.

«Около 15 моих коллег ее приняли, сама я еще нет, потому что еще высок уровень антител после перенесенного мной коронавируса, но есть большой интерес к российской вакцине. Также есть ощущение, что люди, особенно те, кто не видел, как выглядят пациенты с COVID-19, хотят подождать поступления именно российской вакцины, так как больше ей доверяют», - заявила в беседе с РИА Новости одна из врачей ковидного госпиталя в Сербии.

Новая партия российской вакцины должна быть зарегистрирована и для граждан старшего поколения, отметила Груйчич. Ранее прививку «Спутником V» сделали госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич. В тот же день официальный Белград подтвердил поставку большой партии российской вакцины.