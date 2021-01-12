Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Сербии рассказали о доверии населения к вакцине «Спутник V»

Ян Брацкий
20:13 12.01.2021
Первая партия российской вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград 30 декабря, в ближайшее время ожидается поставка еще 500 доз.
В Сербии рассказали о доверии населения к вакцине «Спутник V»
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Граждане Сербии доверяют российской вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и проявляют к ней высокий интерес. С таким заявлением выступила начальник центра нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйчич.

Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград 30 декабря, а в ближайшее время будет доставлено еще 500 доз, необходимых для начала массовой вакцинации.

«Около 15 моих коллег ее приняли, сама я еще нет, потому что еще высок уровень антител после перенесенного мной коронавируса, но есть большой интерес к российской вакцине. Также есть ощущение, что люди, особенно те, кто не видел, как выглядят пациенты с COVID-19, хотят подождать поступления именно российской вакцины, так как больше ей доверяют», - заявила в беседе с РИА Новости одна из врачей ковидного госпиталя в Сербии.

Новая партия российской вакцины должна быть зарегистрирована и для граждан старшего поколения, отметила Груйчич. Ранее прививку «Спутником V» сделали госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич. В тот же день официальный Белград подтвердил поставку большой партии российской вакцины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.