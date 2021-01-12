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Арестован протаранивший колонну военных автобусов водитель

Ян Брацкий
18:27 12.01.2021
В результате трагедии на Новорижском шоссе погибли четверо военнослужащих, еще 42 человека получили травмы.
Арестован протаранивший колонну военных автобусов водитель
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Водитель грузовика, протаранивший колону военных автобусов на Новорижском шоссе, отправлен под арест. Такое решение принял Красногорский суд Московской области.

«Подозреваемому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила начальник пресс-службы регионального глава МВД Татьяна Петрова.

Трагедия произошла 11 января. В результате инцидента четверо военнослужащих погибли, еще 42 получили ранения различной степени тяжести.

Все военнослужащие обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России. Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы.

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