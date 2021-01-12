В стране и мире Тридцать детей госпитализированы с отравлением в Буйнакске Ян Брацкий У больных наблюдаются повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Тридцать детей оказались в больнице в дагестанском Буйнакске из-за отравления. Об этом сообщили в городской мэрии. Самому старшему из пострадавших 13 лет. Сейчас врачи занимаются забором всех необходимых анализов и устанавливают причину случившегося. «В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы – повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника», - цитирует сообщение мэрии РИА Новости. На место происшествия выехали представители республиканского министерства здравоохранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика