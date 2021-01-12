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Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к импичменту

Ян Брацкий
18:46 12.01.2021
Импичмента добивается палата представителей конгресса, в этом случае Трамп уже не сможет избираться на пост президента США.
Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к импичменту
© Фото: Globallookpress
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«Охотой на ведьм» назвал действующий президент США Дональд Трамп призывы к импичменту. Накануне с такой инициативой выступила палата представителей конгресса. Был даже опубликован текст резолюции, согласно которой глава Белого дома якобы представляет угрозу национальной безопасности США и демократии, а потому должен быть смещен с должности до окончания срока своего президентства.

Настоящую войну Трампу объявили социальные сети, активным пользователем которых является президент США. Поочередно были заблокированы все его аккаунты, о чем глава Белого дома упомянул, общаясь с прессой перед вылетом в Техас с рабочей поездкой.

«Я никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас. Большие технологии делают ужасную вещь с США», - посетовал Трамп в эфире американских телекомпаний.

Для досрочного прекращения полномочий действующего главы государства спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предлагает задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предусматривает отстранение президента в связи с неспособностью последнего исполнять свои обязанности.  

Ранее в Вашингтоне прошел ряд протестных акций, активными участниками которых стали сторонники президента-республиканца. Им удалось ворваться в здание Капитолия и устроить там погром. Полиция не могла унять демонстрантов в течение нескольких часов. Погибли пять человек, включая одного полицейского, десятки были задержаны. 

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