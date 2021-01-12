В стране и мире Коронавирус Российские космонавты новой экспедиции на МКС привились от COVID-19 Роман Захаров Прививку сделали космонавтам Олегу Новицкому, Петру Дуброву, Антону Шкаплерову, Дмитрию Петелину. © Фото: WikiImages, Pixabay Читайте нас на: Основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-65 сделали первую прививку от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина (ЦПК). «Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», - приводит ТАСС сообщение ЦПК. В Центре подготовки уточнили, что первым компонентом вакцины были привиты космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторым компонентом, как ожидается, космонавтов привьют в ближайшую пятницу, 15 января. «Полный пакет из двух прививок прошли два космонавта: Олег Артемьев и Николай Чуб. Для этих космонавтов вторая прививка по срокам была проведена в период новогодних праздников - 8 января», - добавили в ЦПК. В пресс-службе также сообщили, что во вторник, 12 января, в Звездном городке прошла первая массовая вакцинация сотрудников центра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика