Российские космонавты новой экспедиции на МКС привились от COVID-19
Основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-65 сделали первую прививку от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина (ЦПК).
«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», - приводит ТАСС сообщение ЦПК.
В Центре подготовки уточнили, что первым компонентом вакцины были привиты космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторым компонентом, как ожидается, космонавтов привьют в ближайшую пятницу, 15 января.
«Полный пакет из двух прививок прошли два космонавта: Олег Артемьев и Николай Чуб. Для этих космонавтов вторая прививка по срокам была проведена в период новогодних праздников - 8 января», - добавили в ЦПК.
В пресс-службе также сообщили, что во вторник, 12 января, в Звездном городке прошла первая массовая вакцинация сотрудников центра.