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Российские космонавты новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Роман Захаров
17:56 12.01.2021
Прививку сделали космонавтам Олегу Новицкому, Петру Дуброву, Антону Шкаплерову, Дмитрию Петелину.
Российские космонавты новой экспедиции на МКС привились от COVID-19
© Фото: WikiImages, Pixabay
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Основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-65 сделали первую прививку от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина (ЦПК).

«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», - приводит ТАСС сообщение ЦПК.

В Центре подготовки уточнили, что первым компонентом вакцины были привиты космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторым компонентом, как ожидается, космонавтов привьют в ближайшую пятницу, 15 января.

«Полный пакет из двух прививок прошли два космонавта: Олег Артемьев и Николай Чуб. Для этих космонавтов вторая прививка по срокам была проведена в период новогодних праздников - 8 января», - добавили в ЦПК.

В пресс-службе также сообщили, что во вторник, 12 января, в Звездном городке прошла первая массовая вакцинация сотрудников центра.

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