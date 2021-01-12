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Водителям напомнили, когда они могут уехать с места ДТП

Ян Брацкий
17:40 12.01.2021
Это можно сделать при условии отсутствия пострадавших, споров между участниками аварии и при необходимости отвезти одного из них в больницу.
Водителям напомнили, когда они могут уехать с места ДТП
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Водители имеют право покидать место дорожно-транспортного происшествия, но только в некоторых случаях и при соблюдении ряда условий. Об этом автомобилистам напомнили в ГИБДД.

Разъехаться без вызова сотрудников полиции можно, если в дорожном происшествии обошлось без пострадавших, а разногласий относительно виновника у участников ДТП нет. В этом случае водители могут составить схему аварии, сделать фотографии и потом заехать в ближайшее подразделение ГИБДД для документального оформления произошедшего.

Также можно покинуть место аварии, если водители решили заполнить европротокол. Но и здесь не должно быть пострадавших и более двух автомобилей - участников ДТП. Оба водителя должны иметь на руках полисы ОСАГО и не оспаривать степень вины друг друга, пишет ТАСС.

Уехать с места аварии водитель может, если необходимо срочно госпитализировать пострадавшего. Однако, до отъезда автомобилист должен зафиксировать положение автомобиля и следы происшествия, причем при свидетелях. После поездки в больницу водитель обязан вернуться на место и объясниться с сотрудниками ГИБДД. Похожий алгоритм действий должен предпринять водитель, чья попавшая в аварию машина мешает проезду других участников движения и создает затор.

Во всех других случаях, оставление места ДТП влечет за собой наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток, напомнили в ГИБДД.

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