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Сон или мозг: биологи выяснили, что появилось раньше

Светлана Иванова
17:27 12.01.2021
Наблюдая за повадками гидры обыкновенной, ученые заметили ее потребность во сне.
Сон или мозг: биологи выяснили, что появилось раньше
© Фото: hainguyenrp, Pixabay
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Биологи выяснили, что физиологическая потребность во сне у животных развилась раньше, чем появился мозг. Ответ на этот вопрос смогли отыскать исследователи из Университета Кюсю в Японии в ходе эксперимента над гидрами. Выводы опубликованы в журнале Science Advances.

Наблюдая за повадками гидры обыкновенной, крошечного пресноводного существа, которое не имеет мозга, ученые заметили ее потребность во сне. В частности, у этого существа есть циклы активности и отдыха, каждый из которых длится примерно по четыре часа. Более того, если сон животного прервать, оно начинает демонстрировать признаки недосыпа, то есть фиксируется замедление роста клеток и увеличение продолжительности следующего периода сна.

Кроме того, биологи отследили реакцию гидры на воздействие химических веществ, задействованных в регуляции сна у людей. Некоторые препараты становились стимуляторами для этих существ, а некоторые, наоборот, выступали как снотворное.

«Животные получили поведение, которое связано со сном, еще до эволюционного развития ЦНС», — пояснили авторы работы, подчеркнув при этом, что многие из этих механизмов сохранились по мере развития мозга.

Сон необходим всем животным. Потребность в отдыхе присутствует не только у людей и остальных млекопитающих, но и у насекомых и круглых червей. Однако до сих пор ученые не знали, что с точки зрения эволюции появилось раньше: сон или мозг, поскольку для всех животных, попадавших под наблюдение, характерен высокий уровень развития центральной нервной системы.

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