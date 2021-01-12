Представитель ВОЗ в России оценила опасность «британского» штамма COVID-19

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что у Всемирной организации здравоохранения пока нет данных о том, опаснее ли для человека «британский» штамм коронавируса VOC 202012/01 по сравнению с SARS-CoV-2. Об этом Вуйнович рассказала «Интерфаксу».

«В настоящее время недостаточно информации, чтобы определить, связан ли этот штамм с каким-либо изменением тяжести клинического течения заболевания, степени иммунного ответа», - подчеркнула представитель ВОЗ в России.

Вуйнович также отказалась делать прогнозы по поводу эффективности вакцин в отношении «британского» штамма. Сначала требуется провести необходимые исследования.

Вместе с тем представитель ВОЗ указала, что новая разновидность коронавирусной инфекции, действительно, более заразна.

О выявлении мутировавшего коронавируса британские ученые сообщили в середине декабря прошлого. Медики предупредили, что новый тип вируса более заразен, а у инфицированных им людей чаще развивается более тяжелая форма COVID-19. После этих данных Россия и ряд других стран приостановили авиационное сообщение с Великобританией.