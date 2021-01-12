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На Украине возобновились акции протеста против роста тарифов ЖКХ

Анна Назайкина
16:59 12.01.2021
Участники демонстраций пикетировали здания местных органов власти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serhii Pustovit Ukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Массовые акции протеста против повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг возобновились на Украине. В Закарпатской области в Виноградове более 100 человек вышли на улицы с требованием остановить рост тарифов на газ и электричество.

Ранее подобные протесты против роста тарифов ЖКХ прошли в ряде регионов Украины. В демонстрациях приняли участие жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева и других городов. Протестующие перекрывали движение на трассах и проводили пикеты возле зданий местных органов власти. Так, в Полтаве десятки человек затруднили движение на трассе Киев - Харьков, передает издание «Полтавщина».

Украинское правительство в конце декабря прошлого года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут так же стоить 1,68 гривны за кВт/ч вместо 0,9 гривны за кВт/ч.

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