На Украине возобновились акции протеста против роста тарифов ЖКХ

Массовые акции протеста против повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг возобновились на Украине. В Закарпатской области в Виноградове более 100 человек вышли на улицы с требованием остановить рост тарифов на газ и электричество.

Ранее подобные протесты против роста тарифов ЖКХ прошли в ряде регионов Украины. В демонстрациях приняли участие жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева и других городов. Протестующие перекрывали движение на трассах и проводили пикеты возле зданий местных органов власти. Так, в Полтаве десятки человек затруднили движение на трассе Киев - Харьков, передает издание «Полтавщина».

Украинское правительство в конце декабря прошлого года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут так же стоить 1,68 гривны за кВт/ч вместо 0,9 гривны за кВт/ч.