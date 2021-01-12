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В Крыму «ожил» пересохший водопад Учан-Су

Ян Брацкий
16:40 12.01.2021
Высота водопада Учан-Су составляет 98 метров, а сам он находится на высоте 390 метров над уровнем моря.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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В Крыму «ожил» пересохший в декабре прошлого года водопад Учан-Су. Одна из главных достопримечательностей российского полуострова и уникальный природный объект расположен на территории Большой Ялты.

По оценкам ученых, высота водопада Учан-Су составляет 98 метров, а сам он находится на высоте 390 метров над уровнем моря. Из-за небывалой засухи в Крыму в прошлом году водопад пересох.

Как ранее отметил доктор географических наук, завотделом океанографии Морского гидрофизического института РАН Владимир Белокопытов, Учан-Су пересыхает регулярно, так как является непостоянным водопадом.

Его полноводность во многом зависит от количества осадков и грунтовых вод. Иногда Учан-Су грозно ревет, увлекая вниз со стометровой высоты огромные массы воды, иногда превращается в обычный ручей или вовсе пересыхает.

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