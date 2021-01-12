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Грохот и столб огня: на химзаводе в Китае произошел мощный взрыв

Ян Брацкий
16:16 12.01.2021
Инцидент произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера.
© Видео: @jtpmMFuVkkNboCG, twitter © Фото: @jtpmMFuVkkNboCG, twitter
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Мощный взрыв произошел в цехах химического завода компании Sinopec Yangzi Petrochemical в китайском Нанкине. Сразу после оглушительного хлопка вверх вырвался столб пламени и густого дыма. Очевидцами произошедшего стали многочисленные водители, проезжавшие мимо завода.

Инцидент произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера, пишет издание Paper. Сейчас к месту взрыва спешат спасатели и пожарные, новые подразделения которых прибывают с интервалом в несколько минут.

Территория ЧП оцеплена, для расследования случившегося создана специальная комиссия. Информации о жертвах, раненых и разрушениях не поступало.

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