Грохот и столб огня: на химзаводе в Китае произошел мощный взрыв
Инцидент произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера.
© Видео: @jtpmMFuVkkNboCG, twitter © Фото: @jtpmMFuVkkNboCG, twitter
Мощный взрыв произошел в цехах химического завода компании Sinopec Yangzi Petrochemical в китайском Нанкине. Сразу после оглушительного хлопка вверх вырвался столб пламени и густого дыма. Очевидцами произошедшего стали многочисленные водители, проезжавшие мимо завода.
Инцидент произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера, пишет издание Paper. Сейчас к месту взрыва спешат спасатели и пожарные, новые подразделения которых прибывают с интервалом в несколько минут.
Территория ЧП оцеплена, для расследования случившегося создана специальная комиссия. Информации о жертвах, раненых и разрушениях не поступало.