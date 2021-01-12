Грохот и столб огня: на химзаводе в Китае произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в цехах химического завода компании Sinopec Yangzi Petrochemical в китайском Нанкине. Сразу после оглушительного хлопка вверх вырвался столб пламени и густого дыма. Очевидцами произошедшего стали многочисленные водители, проезжавшие мимо завода.

Инцидент произошел в цехе по производству стирол-бутадиенового полимера, пишет издание Paper. Сейчас к месту взрыва спешат спасатели и пожарные, новые подразделения которых прибывают с интервалом в несколько минут.

Территория ЧП оцеплена, для расследования случившегося создана специальная комиссия. Информации о жертвах, раненых и разрушениях не поступало.