В Минпросвещения не планируют заменять очное обучение дистанционным

Переход на дистанционное обучение в школах в прошлом году был вынужденной и временной мерой, и такой формат никогда не заменит очного образования. Соответствующее заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционного», - сказал он.

Кравцов напомнил, что уже 1 сентября 2020 года российские школы вернулись к традиционному формату обучения. При этом он уточнил, что образовательные учреждения могут вводить дистанционное обучение в случае возникновения такой необходимости.

В конце декабря 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каникулы столичных школьников продлятся до 17 января, отметив, что дистанционных занятий в этот период не будет.