В стране и мире Путин проведет совещание по дорожному строительству Роман Захаров На совещании также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в среду, 13 января, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит планы дорожного строительства. Об этом информирует пресс-служба Кремля. «Тринадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021-2023 годы», - сказано в сообщении. С докладами в рамках мероприятия выступят заместитель руководителя правительства России Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов. Отмечается, что на совещании также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика