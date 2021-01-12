Прокуратура не стала обжаловать приговор Соколову

Сторона обвинения не будет обжаловать обвинительный приговор в отношении историка Олега Соколова, который приговорен к 12,5 годам заключения за жестокое убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом заявили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Представитель потерпевшей стороны также отказалась настаивать на пересмотре установленного судом срока заключения.

«С приговором мы согласны, не намерены его обжаловать», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Адвокат историка, напротив, настаивает на пересмотре приговора и просит сократить срок заключения своему подзащитному. В конце декабря прошлого года суд вынес приговор в отношении 64-летнего Соколова, которого обвинили по двум статьям уголовного кодекса - «Убийство» и «Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». На суде он признался в содеянном и раскаялся.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года, когда бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета задержали после падения в реку Мойку. При нем обнаружили рюкзак с частями тела молодой девушки и пистолет. Выяснилось, что он жестоко расправился с одной из своих студенток и пытался избавиться от ее тела, утопив его фрагменты в реке. Во время обысков в квартире осужденного, оперативники нашли останки аспирантки Анастасии Ещенко, которая проживала вместе с Соколовым.