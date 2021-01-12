Маск на русском назвал Королева великолепным

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски прокомментировал новость о праздновании 114-летия со дня рождения главного конструктора ракетно-космической техники СССР Сергея Королева. Предприниматель оставил комментарий под сообщением Роскосмоса о знаменательной дате в Twitter.

«Он был великолепен», - написал Маск.

© Роскосмос, Twitter

Основоположник практической космонавтики Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Под руководством советского конструктора в 1950-1960-х годах СССР добился выдающихся достижений в области ракетостроения и космонавтики, включая разработку первой межконтинентальной баллистической ракеты, запуск первого искусственного спутника Земли, отправку и выход в открытый космос первых людей, доставку на Луну первой автоматической станции.

В честь дня рождения Королева во вторник, 12 января, прошли памятные мероприятия. Были возложены цветы к месту захоронения праха конструктора на Красной площади в Москве, а также состоялось торжественное возложение цветов к его памятникам в подмосковном Королеве, где жил и работал выдающийся ученый.