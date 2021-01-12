Клиентка столичного каршеринга стала жертвой мошенников, получивших фото ее паспорта
Десятки москвичей стали жертвами мошенников, которые использовали личные данные клиентов фирмы поминутной аренды автомобилей. Одной из пострадавших стала молодая жительница столицы Римма Гусарова. От ее имени злоумышленники организовали розыгрыш в социальных сетях, собрали с доверчивых подписчиков десятки тысяч рублей и исчезли. Теперь разъяренные участники требуют у девушки вернуть их деньги.
«С 25 декабря прошлого года я получаю в ВК и Instagram почти ежедневно угрозы обратиться на меня в полицию и обвинения в мошенничестве. Однако на самом деле это меньшая проблема, ведь теперь я сильно переживаю, что на меня взяли кредит или займ, о котором я не знаю, что я зарегистрирована в сервисах, о чем мне неизвестно, и что мою любую социальную сеть в момент могут взломать», - рассказала в беседе со «Звездой» девушка.
Схема мошенников проста. От имени владельца аккаунта в социальной сети они предлагают подписаться на страничку и принять участие в беспроигрышной лотерее. Чтобы получить гарантированный приз, от «победителя» требовалось перевести на некую банковскую карту комиссию за перевод денег.
«В доказательство, что организатор розыгрыша - я, прикрепляют фото моего паспорта и селфи меня с паспортом, пишут участникам, что те выиграли, и просят для получения перевода 50 000 рублей», - объясняет жертва мошенников.
Фотографию девушки с паспортом аферисты могли получить из закрытой базы данных одной из компаний каршеринга. При регистрации в системе администрация таких фирм иногда требует присылать фотографии водителя с паспортом для подтверждения личности. Римма Гусарова полагает, что каким-то образом ее фото попали в чужие руки.
«В переписках, которые мне прислали потерпевшие, вижу фотографии себя с паспортом в руках в 2017 году и своего паспорта, которые отправляла в каршеринговый сервис», - заверила девушка.
После того, как шквал недовольных пользователей обрушился на нее с угрозами и критикой, девушка написала заявление. Теперь поисками мошенников будут заниматься полицейские и эксперты Роспотребнадзора.
Интернет-аферисты не брезгуют и знаменитостями. Досталось от них и Герою России, пилоту Дамиру Юсупову, который в 2019 году спас пассажиров, чудом посадив аварийный самолет на кукурузное поле. Его аккаунт в Instagram тоже взломали и теперь просят деньги якобы на срочную операция для матери.
«Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги - Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», - цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.
Эксперты уверяют, что в современном цифровом мире стать жертвой аферистов может любой. Поэтому необходимо тщательно оберегать свои личные данные. Нельзя раздавать свой номер телефона каждому встречному, в том числе при оформлении скидочных купонов, не регистрироваться на сомнительных ресурсах и не демонстрировать фото своих банковских карт, а тем более паспорта.