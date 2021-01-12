Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клиентка столичного каршеринга стала жертвой мошенников, получивших фото ее паспорта

Ян Брацкий
15:21 12.01.2021
Злоумышленники устраивают в социальных сетях розыгрыши и лотереи от имени своей жертвы, собирают деньги с участников и исчезают.
Клиентка столичного каршеринга стала жертвой мошенников, получивших фото ее паспорта
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Десятки москвичей стали жертвами мошенников, которые использовали личные данные клиентов фирмы поминутной аренды автомобилей. Одной из пострадавших стала молодая жительница столицы Римма Гусарова. От ее имени злоумышленники организовали розыгрыш в социальных сетях, собрали с доверчивых подписчиков десятки тысяч рублей и исчезли. Теперь разъяренные участники требуют у девушки вернуть их деньги.

«С 25 декабря прошлого года я получаю в ВК и Instagram почти ежедневно угрозы обратиться на меня в полицию и обвинения в мошенничестве. Однако на самом деле это меньшая проблема, ведь теперь я сильно переживаю, что на меня взяли кредит или займ, о котором я не знаю, что я зарегистрирована в сервисах, о чем мне неизвестно, и что мою любую социальную сеть в момент могут взломать», - рассказала в беседе со «Звездой» девушка.

Схема мошенников проста. От имени владельца аккаунта в социальной сети они предлагают подписаться на страничку и принять участие в беспроигрышной лотерее. Чтобы получить гарантированный приз, от «победителя» требовалось перевести на некую банковскую карту комиссию за перевод денег.

«В доказательство, что организатор розыгрыша - я, прикрепляют фото моего паспорта и селфи меня с паспортом, пишут участникам, что те выиграли, и просят для получения перевода 50 000 рублей», - объясняет жертва мошенников.

Фотографию девушки с паспортом аферисты могли получить из закрытой базы данных одной из компаний каршеринга. При регистрации в системе администрация таких фирм иногда требует присылать фотографии водителя с паспортом для подтверждения личности. Римма Гусарова полагает, что каким-то образом ее фото попали в чужие руки.

«В переписках, которые мне прислали потерпевшие, вижу фотографии себя с паспортом в руках в 2017 году и своего паспорта, которые отправляла в каршеринговый сервис», - заверила девушка.

После того, как шквал недовольных пользователей обрушился на нее с угрозами и критикой, девушка написала заявление. Теперь поисками мошенников будут заниматься полицейские и эксперты Роспотребнадзора.

Интернет-аферисты не брезгуют и знаменитостями. Досталось от них и Герою России, пилоту Дамиру Юсупову, который в 2019 году спас пассажиров, чудом посадив аварийный самолет на кукурузное поле. Его аккаунт в Instagram тоже взломали и теперь просят деньги якобы на срочную операция для матери.

«Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги - Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», - цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

Эксперты уверяют, что в современном цифровом мире стать жертвой аферистов может любой. Поэтому необходимо тщательно оберегать свои личные данные. Нельзя раздавать свой номер телефона каждому встречному, в том числе при оформлении скидочных купонов, не регистрироваться на сомнительных ресурсах и не демонстрировать фото своих банковских карт, а тем более паспорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:26 В стране и мире
Маск на русском назвал Королева великолепным
11:35 В стране и мире
В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей
09:36 В стране и мире
Видео
Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар
07:55 В стране и мире
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
06:30 В стране и мире
Видео
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Популярное
Популярное
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.