Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Огненная ловушка: что известно о смертельном пожаре в Екатеринбурге

Анатолий Бородкин
Анна Назайкина
14:29 12.01.2021
В результате происшествия в ночь на 12 января погибло 8 человек, возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Екатеринбурге, жертвами которого стали 8 человек, в том числе ребенок. Изначально площадь возгорания составляла 30 метров, однако дым за минуты распространился по всему подъезду и не позволил людям быстро покинуть свои квартиры. Всего было эвакуировано 90 жильцов.

Процедура опознания проходила прямо на снегу у подъезда. Таиса Жабреева, жительница соседнего дома, рассказала «Звезде», что ее дети узнали о происшествии из СМИ, не смогли дозвониться до отца и попросили ее навестить бывшего супруга, однако впоследствии оказалось, что он погиб в пожаре. Всего жертвами возгорания стали восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Девять пострадавших находятся в больнице.

По словам очевидцев, клубы удушливого дыма менее чем за 10 минут заволокли подъезд и квартиры панельного девятиэтажного дома вплоть до верхних этажей. На последнем этаже в ловушке оказались Наталья и её семилетняя дочь. Спасти их не удалось.

90 жильцов второго подъезда на Рассветной 7 пожарные смогли эвакуировать. В три часа ночи люди из постелей выбегали на балконы без верхней одежды на мороз к спасительному воздуху. Впоследствии пострадавших отогревали в пожарных машинах. Стариков и детей выводили, используя специальное оборудование.

С пострадавшими всю ночь работали психологи. Начало возгорания и время, проведенное в ожидании пожарных - с этими минутами связаны самые сильные переживания.

Как стало известно, пожар начался в однокомнатной квартире на втором этаже. Она почти полностью выгорела. На уцелевших участках пола и фрагментах мебели - множество окурков. Ранним утром городские власти называют первые предварительные причины возгорания. Через пару часов версия станет основной.

Не все жильцы дома на Рассветной решились вернуться в свои квартиры. После пережитого стресса многие предпочли уехать к родственникам, друзьям или просто снять номер в гостинице. В подъезде до сих пор работают судмедэксперты и следователи. На площадке первого этажа дежурит наряд патрульно-постовой службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура начала проверку. Предстоит в том числе дать оценку работе коммунальных служб, отвечающих за вентиляцию и пожарные выходы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing
11:35 В стране и мире
В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей
09:36 В стране и мире
Видео
Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар
07:55 В стране и мире
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
06:30 В стране и мире
Видео
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Популярное
Популярное
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.