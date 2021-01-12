Огненная ловушка: что известно о смертельном пожаре в Екатеринбурге

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Екатеринбурге, жертвами которого стали 8 человек, в том числе ребенок. Изначально площадь возгорания составляла 30 метров, однако дым за минуты распространился по всему подъезду и не позволил людям быстро покинуть свои квартиры. Всего было эвакуировано 90 жильцов.

Процедура опознания проходила прямо на снегу у подъезда. Таиса Жабреева, жительница соседнего дома, рассказала «Звезде», что ее дети узнали о происшествии из СМИ, не смогли дозвониться до отца и попросили ее навестить бывшего супруга, однако впоследствии оказалось, что он погиб в пожаре. Всего жертвами возгорания стали восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Девять пострадавших находятся в больнице.

По словам очевидцев, клубы удушливого дыма менее чем за 10 минут заволокли подъезд и квартиры панельного девятиэтажного дома вплоть до верхних этажей. На последнем этаже в ловушке оказались Наталья и её семилетняя дочь. Спасти их не удалось.

90 жильцов второго подъезда на Рассветной 7 пожарные смогли эвакуировать. В три часа ночи люди из постелей выбегали на балконы без верхней одежды на мороз к спасительному воздуху. Впоследствии пострадавших отогревали в пожарных машинах. Стариков и детей выводили, используя специальное оборудование.

С пострадавшими всю ночь работали психологи. Начало возгорания и время, проведенное в ожидании пожарных - с этими минутами связаны самые сильные переживания.

Как стало известно, пожар начался в однокомнатной квартире на втором этаже. Она почти полностью выгорела. На уцелевших участках пола и фрагментах мебели - множество окурков. Ранним утром городские власти называют первые предварительные причины возгорания. Через пару часов версия станет основной.

Не все жильцы дома на Рассветной решились вернуться в свои квартиры. После пережитого стресса многие предпочли уехать к родственникам, друзьям или просто снять номер в гостинице. В подъезде до сих пор работают судмедэксперты и следователи. На площадке первого этажа дежурит наряд патрульно-постовой службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура начала проверку. Предстоит в том числе дать оценку работе коммунальных служб, отвечающих за вентиляцию и пожарные выходы.