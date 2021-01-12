В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины против коронавируса с 18 мутациями

Современные вакцины способны справиться с новыми штаммами коронавируса, даже в случае, когда вирус приобрел 18 новых мутаций, как в случае с российской пациенткой. Об этом заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, отличия мутировавших вариантов вируса не касаются антигенной структуры и эти изменения не принципиальны.

«Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов», – сказал Зуев «360».

Вирусолог напомнил, что «британский» штамм коронавируса считают на 70% заразнее, однако при чихании зараженного обычный вирус передается трем людям, а мутировавший – всего пятерым. Впадать в панику от этих цифр не нужно, отметил Зуев, главное, что патогенность остается прежней.

Ранее российские ученые рассказали о пациентке, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии.