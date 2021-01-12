Биолог прокомментировал исследование британских ученых о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Роман Зиновкин заявил, что исследование ученые Кембриджского университета в Великобритании о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

достаточно полезно, но однозначного ответа на вопрос все-таки не дает.

«На мой взгляд, там большого открытия никакого не сделано. Все ждут ясной картины, как коронавирус SARS-CoV-2 пришел к людям от летучих мышей. Но это исследование, конечно, очень полезно, однако однозначного ответа на этот вопрос не дает», - рассказал ученый «Звезде».

Зиновкин объяснил, что ученые детально сравнили, как устроены поверхностные белки у коронавируса SARS-CoV-2

и у его самого близкого штамма (RaTG13) , который известен у летучих мышей.

«Они провели детальное сравнение и записали всевозможные изменения, которые происходят с этими белками. И получилось несколько химер. Ученые вставляли часть первого белка в мышиный. Они смотрели, будут ли происходить какие-то изменения в вирусе, с самим белком. И они были действительно обнаружены», - отметил Зиновкин.

По словам биолога, стало понятно, какие части белка не отличаются по отношению к человеку или летучей мыши. При этом во второй части работы британцы изучили, как эти белки могут взаимодействовать с клетками разных млекопитающих. Может ли этот вирус проникать в клетки других млекопитающих.

«Ученые сделали вывод, что может. А у летучих мышей человеческий вирус проникает в клетки с большим трудом, то есть он мутировал достаточно сильно. Эта работа доказывает, что, скорее всего, был какой-то промежуточный хозяин. Но какого именно - неизвестно», - подытожил Зиновкин.

По мнению британских ученых, у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам. Исследования, как считают специалисты, могут помочь в выявлении циркулирующих среди животных вирусов, которые потенциально опасны для людей и могут представлять угрозу пандемии.