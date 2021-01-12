Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре отметили стабилизацию по заболеваемости COVID-19 в РФ

Анна Назайкина
13:39 12.01.2021
В России за минувшие сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом.
В Роспотребнадзоре отметили стабилизацию по заболеваемости COVID-19 в РФ
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Она заявила, что заболеваемость вирусом снижается в 22 регионах РФ, в 61 ситуация стабилизируется. Глава службы также подчеркнула, что количество госпитализаций с новой инфекцией в стране в первые 10 дней 2021 года уменьшилось на 16%.

«По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения», - сообщила Попова.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за минувшие 24 часа выявлено 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки победить болезнь удалось 24 755 россиянам, скончались - 531.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing
11:35 В стране и мире
В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей
09:36 В стране и мире
Видео
Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар
07:55 В стране и мире
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
06:30 В стране и мире
Видео
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Популярное
Популярное
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.