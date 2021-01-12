В Роспотребнадзоре отметили стабилизацию по заболеваемости COVID-19 в РФ

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Она заявила, что заболеваемость вирусом снижается в 22 регионах РФ, в 61 ситуация стабилизируется. Глава службы также подчеркнула, что количество госпитализаций с новой инфекцией в стране в первые 10 дней 2021 года уменьшилось на 16%.

«По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения», - сообщила Попова.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России за минувшие 24 часа выявлено 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки победить болезнь удалось 24 755 россиянам, скончались - 531.