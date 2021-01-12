Ультраполярное вторжение: синоптик объяснил аномальные холода в европейской части России

В ближайшие дни Москву и Подмосковье ждет так называемое ультраполярное вторжение, которое понизит температуру до отметки почти в минус 30 градусов в некоторых районах, однако ничего экстраординарного в такой погоде для столичного региона нет. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, тенденция на понижение температуры сейчас прослеживается на всей территории европейской части России, включая и юг - например, Крымский полуостров и Краснодарский край. Зародившийся над Балканами циклон сначала принес в этот регион аномальное тепло - 9 января воздух в Краснодаре прогрелся до плюс 18 градусов. Но уже на следующий день в городе наблюдались отрицательные температуры и выпало большое количество снега - две трети от всей январской нормы.

Если говорить о Москве и области, то небольшое похолодание здесь тоже уже прослеживается - температура на 2-3 градуса ниже многолетних значений, уточнил Леус.

«Тенденция на постепенное понижение температуры сохранится как минимум до конца первой рабочей недели наступившего года. Мы будем с вами переживать так называемое ультраполярное вторжение, когда к берегам Москвы-реки придут воздушные массы очень холодные из акватории Карского моря. Сопровождать их будет повышение атмосферного давления… Мы увидим в небе над Москвой редкие прояснения, долгожданное солнце», - пояснил синоптик.

Леус отметил, что отрицательная аномалия будет достигать 8-10 градусов - к концу недели температура в центре столицы ночью будет опускаться до минус 19-21 градуса, по области - от минус 18 до минус 23, а в северных и восточных районах - до 27-28 ниже нуля. В соседних к московскому регионах не исключены и тридцатиградусные морозы.

«Пока явной тенденции на повышение температуры в январе нет. Мы прослеживаем небольшое повышение температуры в начале следующей недели, но это потепление лишь вернет температурный фон в рамки климата - по ночам мы будем ощущать температуры в пределах минус 10 - минус 15, в дневные часы будет от 6 до 11 градусов мороза», - добавил специалист.

Что касается снежного покрова, то сейчас он соответствует климатической норме - 22-24 сантиметра. На этой неделе ожидается его повышение в Москве до 30 сантиметров, в некоторых районах столичного региона - до 40 сантиметров, рассказал собеседник.

Несмотря на то что температура в Москве почти на 10 градусов отступает от климатической нормы, «ничего экстраординарного в этом нет», подчеркнул Леус. По его словам, ультраполярные вторжения, которые приносят в столицу температуры ниже минус 25 градусов, за последние 20 лет происходят с периодичностью в три-четыре года - в последний раз почти тридцатиградусный мороз в столице наблюдался в канун Рождества в 2017 году.