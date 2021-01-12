Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ультраполярное вторжение: синоптик объяснил аномальные холода в европейской части России

Анна Касаткина
13:27 12.01.2021
К концу недели в некоторых районах столичного региона температура понизится до минус 28 градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В ближайшие дни Москву и Подмосковье ждет так называемое ультраполярное вторжение, которое понизит температуру до отметки почти в минус 30 градусов в некоторых районах, однако ничего экстраординарного в такой погоде для столичного региона нет. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, тенденция на понижение температуры сейчас прослеживается на всей территории европейской части России, включая и юг - например, Крымский полуостров и Краснодарский край. Зародившийся над Балканами циклон сначала принес в этот регион аномальное тепло - 9 января воздух в Краснодаре прогрелся до плюс 18 градусов. Но уже на следующий день в городе наблюдались отрицательные температуры и выпало большое количество снега - две трети от всей январской нормы.

Если говорить о Москве и области, то небольшое похолодание здесь тоже уже прослеживается - температура на 2-3 градуса ниже многолетних значений, уточнил Леус.

«Тенденция на постепенное понижение температуры сохранится как минимум до конца первой рабочей недели наступившего года. Мы будем с вами переживать так называемое ультраполярное вторжение, когда к берегам Москвы-реки придут воздушные массы очень холодные из акватории Карского моря. Сопровождать их будет повышение атмосферного давления… Мы увидим в небе над Москвой редкие прояснения, долгожданное солнце», - пояснил синоптик.

Леус отметил, что отрицательная аномалия будет достигать 8-10 градусов - к концу недели температура в центре столицы ночью будет опускаться до минус 19-21 градуса, по области - от минус 18 до минус 23, а в северных и восточных районах - до 27-28 ниже нуля. В соседних к московскому регионах не исключены и тридцатиградусные морозы.

«Пока явной тенденции на повышение температуры в январе нет. Мы прослеживаем небольшое повышение температуры в начале следующей недели, но это потепление лишь вернет температурный фон в рамки климата - по ночам мы будем ощущать температуры в пределах минус 10 - минус 15, в дневные часы будет от 6 до 11 градусов мороза», - добавил специалист.

Что касается снежного покрова, то сейчас он соответствует климатической норме - 22-24 сантиметра. На этой неделе ожидается его повышение в Москве до 30 сантиметров, в некоторых районах столичного региона - до 40 сантиметров, рассказал собеседник.

Несмотря на то что температура в Москве почти на 10 градусов отступает от климатической нормы, «ничего экстраординарного в этом нет», подчеркнул Леус. По его словам, ультраполярные вторжения, которые приносят в столицу температуры ниже минус 25 градусов, за последние 20 лет происходят с периодичностью в три-четыре года - в последний раз почти тридцатиградусный мороз в столице наблюдался в канун Рождества в 2017 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing
11:35 В стране и мире
В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей
09:36 В стране и мире
Видео
Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар
07:55 В стране и мире
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
06:30 В стране и мире
Видео
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Популярное
Популярное
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.