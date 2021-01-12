Власти Москвы назвали долю пожилых среди получивших вакцину от COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице почти половина сделавших бесплатную прививку от COVID-19 - это горожане старшего возраста.

«Около 42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, - это люди старше 60 лет», - отметила Ракова.

По ее словам, это основная группа риска. Именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме, передает РИА Новости.

«Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции», - подчеркнула Ракова.

Она также напомнила, что с 28 декабря в соответствии с разрешением Минздрава москвичи старше 60 лет могут сделать прививку от коронавируса.

С понедельника, 11 января, в Москве началась вакцинация новых категорий граждан от коронавирусной инфекции. В списке ученые, сотрудники связи и IT, работники частных социальных служб, сфер туризма, гостеприимства и недвижимости.