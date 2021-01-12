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Ученые предложили использовать кофе как лекарство от рака

Светлана Иванова
13:16 12.01.2021
Напиток улучшает метаболизм глюкозы, а также оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Ученые предложили использовать кофе как лекарство от рака
© Фото: Elias Shariff Falla Mardini, Pixabay
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Употребление нескольких чашек кофе в день на 10% снижает риски развития рака предстательной железы и на 16% увеличивает шансы заболевших им пациентов на выживание. Таковы результаты нового исследования, проведенного китайскими учеными и опубликованного в журнале BMJ Open.

По словам одного из авторов работы, доктора Кэфэна Ванга из Китайского медицинского университета, эффект может объясняться противовоспалительными и антиоксидантными свойствами ароматного напитка, а также его способностью улучшать метаболизм глюкозы и корректировать уровень половых гормонов, которые предохраняют от возникновения раковых опухолей.

Доктор Ванг считает, что необходимо продолжить изучение антираковых свойств кофе, однако уже сейчас «мужчин можно поощрить увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск развития рака простаты».

Результаты более ранних исследований уже выявляли, что регулярное употребление кофе снижает риск развития рака печени, кишечника и молочной железы, но вместе с тем медики напоминают, что злоупотреблять напитком не стоит, и предлагают ограничиться одной-двумя чашками кофе в день.

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