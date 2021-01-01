Собянин: прививку от коронавируса до Нового года сделали почти 50 тысяч москвичей

До начала новогодних праздников на прививку от коронавируса записались более 100 тысяч москвичей и около 50 тысяч успели сделать укол. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось. Это в преддверии Нового года, а что будет после? Я думаю, что активность ещё больше возрастет», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города подчеркнул, что без вакцинации пандемию не победить.

«Мы либо бесконечно будем болеть, либо привьемся и, ну, так же, как и от гриппа сезонного, будем переживать все эти сезонные колебания», - уточнил Собянин.

Также, по словам мэра, финансирование системы здравоохранения Москвы является самой крупной частью городского бюджета в 2021 году.

Напомним, что в общей сложности столичные власти намерены привить от коронавируса 6-7 миллионов человек. Только тогда, добавил Собянин, москвичи смогут вернуться к жизни без ограничений.