В стране и мире Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing Анна Назайкина 9 января воздушное судно упало в Яванское море, на борту самолета находилось 56 человек. © Фото: Risa Krisadhi, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского Boeing. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное телевидение. Напомним, что 9 января пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На его борту находилось 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика