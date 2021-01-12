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Мясников рассказал о главном факторе развития рака

Виктория Ивашечкина
12:34 12.01.2021
По словам врача, алкоголь также негативно сказывается на здоровье, но полностью отказываться от спиртного не обязательно.
Мясников рассказал о главном факторе развития рака
© Фото: noviydoctor.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что курение является главным фактором развития онкологических заболеваний.

«Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один», - рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, курение провоцирует большинство сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников также подчеркнул, что алкоголь негативно сказывается на здоровье, но полностью отказываться от употребления спиртных напитков не обязательно.

«Именно в плане профилактики сердечных болезней имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя», - объяснил он.

По словам Мясникова, одна рюмка крепкого напитка или бокал вина никак не навредят организму. Но регулярное увеличение этой дозы может иметь серьезные последствия для здоровья.

Ранее группа ученых из США, Германии и России доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки. Исследователи также считают, что применение нацеленных на гормоны стресса одобренных препаратов способно предотвратить повторное появление опухолей.

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