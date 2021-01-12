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В России научили нейросеть определять коронавирус за минуту по кашлю

Светлана Иванова
12:21 12.01.2021
В основе разработки - алгоритм, который анализирует звук голоса, дыхания и кашля потенциального больного.
В России научили нейросеть определять коронавирус за минуту по кашлю
© Фото: Rawcolor.Nl, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В России выявили способ определения вероятности заболевания коронавирусом. В основе разработки - алгоритм, который анализирует звук. В частности, в ходе тестирования изучается звук голоса, дыхания и кашля потенциального больного, а также проводится короткий опрос по симптоматике. Всего на постановку диагноза потребуется порядка минуты.

В основе метода, разработанного лабораторией искусственного интеллекта «Сбера», - анализ энергии звука на разных частотах, говорится в сообщении компании. Превращенные в спектрограмму звуковые файлы исследует глубокая сверточная нейронная сеть, обученная по трем тысячам образцам звуков дыхания и кашля российских пациентов, инфицированных коронавирусом, и здоровых людей.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркивает, что на данном этапе точность диагностики по кашлю уступает биологическому тестированию (ПЦР), однако «имеет сопоставимые характеристики». При этом Ведяхин указывает на многие преимущества новой модели определения коронавируса с помощью алгоритма. Во-первых, это гораздо дешевле лабораторной диагностики, во-вторых, им просто и удобно пользоваться.

«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», - пояснил первый зампред правления финансовой оранизации.

В ближайшее время для алгоритма планируется разработать приложение, станет доступно в App Store и Google Play.

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