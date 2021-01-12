Мосгорсуд отложил допрос журналиста Ивана Голунова

Мосгорсуд перенес на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пяти бывших полицейских из-за неявки одного из адвокатов. Бывшие сотрудники МВД обвиняются в незаконном задержании работника СМИ и фабрикации против него улик.

Напомним, что Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции тогда заявили, что у него были обнаружены наркотики. Журналист сразу сообщил, что запрещенные вещества ему подбросили. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью участия» Голунова в преступлении, а в отношении пяти бывших сотрудников МВД были возбуждены уголовные дела.