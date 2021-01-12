На границе России с Монголией произошло землетрясение магнитудой 6,8

На границе России и Монголии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 271 километре к юго-западу от российского города Ангарска, где проживают более 240 тысяч человек. И в 30 километрах от монгольского поселка Турта, где проживают более двух тысяч человек.

Сообщается, что землетрясение произошло в 05.32 по местному времени, в 00.32 по московскому времени. Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет.