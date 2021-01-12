Крокодил убил мигранта при попытке перейти границу Зимбабве и ЮАР

Крокодил убил жителя Зимбабве, когда тот переходил кишащую крокодилами реку Лимпопо рядом с городом Бейтбридж. Водная артерия является границей между Зимбабве и ЮАР, и местные жители часто пересекают ее.

Об инциденте, который произошел в начале января, корреспонденту местного издания The Newshawks рассказала родственница погибшего мужчины. По словам женщины, ее двоюродный брат пропал, когда отправился в ЮАР через Лимпопо. В результате поисков была обнаружена только растерзанная голова жертвы. Местная жительница призывает проявлять бдительность, переправляясь через реку в районе Бейтбриджа, особенно ниже по течению.

Сотни местных жителей нелегально пересекают границу с ЮАР через Лимпопо и нередко подвергаются нападению крокодилов, которые в большом количестве обитают в окрестностях.