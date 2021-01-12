На сайте Госдепа появилось ложное сообщение об окончании президентского срока Трампа

В понедельник, 11 января, на сайте Государственного департамента США появились обновленные биографии Дональда Трампа и Майка Пенса. В них отмечалось, что срок полномочий президента и вице-президента закончился 11 января в 19:49. При этом на тот момент в США было еще утро.

Позднее страница сайта Госдепа перестала загружаться, а сообщение было удалено. В связи с произошедшим государственный секретарь США Майк Помпео распорядился начать внутреннее расследование.

Напомним, что во вторник, 12 января, демократы планируют принять резолюцию с требованием, чтобы вице-президент Пенс инициировал отставку Трампа от должности. Основание - 25 поправка к Конституции США, то есть неспособность исполнять обязанности главы государства. Если же Пенс откажется, то демократы на следующий день обсудят вынесение Трампу импичмента.

Виной всему стал штурм Капитолия, который 6 января осуществили сторонники Трампа. В результате погибли 5 человек. Демократы возложили ответственность за произошедшее на действующего президента США, обвинив его в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.