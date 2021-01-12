Ученые выявили у заразившейся россиянки 18 мутаций COVID-19

Российские ученые рассказали о пациентке, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

По словам специалистов, изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. В апреле пациентка заразилась коронавирусом. Женщина регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты исследований были положительными до 9 сентября.

Ученые приняли за исходный вариант геном коронавируса в образце мазка пациента. От него, предположительно, и заразилась пациентка. Специалисты сравнили материалы и заявили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, передают «Известия».

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский отметил, что мутации отчасти совпадают с теми, которые ранее наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом. Но в случае с россиянкой, как отметил ученый, было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения COVID-19 в одном организме.

Ранее в ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и Нигерии, не влияют на тяжесть заболевания - их особенность заключается в повышенной передаваемости. По словам специалистов, ученые Соединенного Королевства передают информацию по новому штамму практически в режиме реального времени.