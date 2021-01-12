В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей

В 2021 году пенсия ряда неработающих пенсионеров вырастет до 30 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Пенсионного фонда России.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тысяч рублей», – говорится в сообщении ПФР.

Специалисты учреждения подготовили таблицу, согласно которой ряд пенсионеров в этом году будут получать пенсию более 30 тысяч рублей – это коснется тех граждан, чья пенсия на конец 2020 года составляла свыше 28,5 тысяч рублей. С учетом повышенной индексации с 2019 года пенсия таких россиян выросла на сумму порядка 5 тысяч рублей, следует из данных ПФР.

Повышение пенсий в 2021 году коснулось 32 миллионов человек. Всего на эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.